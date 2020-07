Alberti: “Trovo difficile una ristrutturazione del Franchi, la Fiorentina non vuole perdersi dietro alla burocrazia e alla politica”

Il Consigliere Regionale della Lega Jacopo Alberti è intervenuto a Targettopoli Live parlando di stadio: “Era partita la nuova proprietà della Fiorentina che, una volta insediata, aveva subito ipotizzato una ristrutturazione dello stadio Franchi. Poi abbiamo visto l’evoluzione, con la sovrintendenza ha posto dei limiti e dei paletti e trovo difficile una ristrutturazione del Franchi. E’ inutile che Nardella faccia passare dei progetti per portare la tramvia a Campo di Marte , io penso che la Fiorentina sia interessata a costruire un impianto moderno che perdersi dietro alla burocrazia e alla politica fiorentina e toscana”.

E poi:”Nel 2020 trovo difficile fare sport e calcio in un monumento, lì non è solo un vincolo esterno, ma anche interno. E’ addirittura vincolata una porta del 1990, anche le opere per i mondiali sono oggetto di vincolo. I Della Valle avevano chiesto di installare un montacarichi, la sovrintendenza lo bocciò. Ma di cosa vogliamo parlare se non riusciamo a mettere un montacarichi. Oggi oltre alla partita c’è un mondo di hospitality, spazi, a Firenze c’è poco o nulla e non è più adatto”.