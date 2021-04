Alessandro Draghi: “Abbiamo aggiunto un impegno in più all’agenda di Commisso, i vertici della Fiorentina devono venire in audizione. Il restyling del Franchi è quello che il numero uno viola desidera?”

“Oggi Commisso torna a Firenze (circostanza che viene nuovamente smentita dalla Fiorentina ndr), agenda fitta d’impegni, ed uno glielo abbiamo aggiunto ieri. Quasi a termine del consiglio comunale infatti è stato approvato un ordine del giorno di Fratelli d’Italia presentato durante la comunicazione del Sindaco Nardella, avvenuta lo scorso Febbraio, mediante cui s’incarica la commissione sport di chiamare i rappresentanti e i vertici della società ACF Fiorentina in audizione.

Fino ad adesso i vertici della Fiorentina hanno solo incontrato più volte sindaco e giunta ma mai sono venuti in commissione sport a relazionare sulla loro idea di stadio; Nardella è partito in quarta con l’idea del restyling e ha promesso un bando internazionale per il maxi progetto entro fine Aprile, ma è veramente quello che Commisso desidera? Mi piacerebbe insieme agli altri membri domandarglielo e ascoltarlo da lui presto in commissione, anche per dare lustro e dignità all’istituzione che rappresentiamo”.

Questo l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi.