All In su Belotti si, ma con un’eventuale cessione di Chiesa l’affare diventerebbe davvero a portata di mano

La Fiorentina, ormai da qualche anno ha delle difficoltà nel trovare la via del gol, con il solo Vlahovic ad invertire la tendenza. Belotti sarebbe il giocatore perfetto la viola di Commisso, che strizza sempre l’occhio alla Nazionale, dove il Gallo è un punto fisso, capace di segnare gol belli e pesanti e con il carisma per caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti difficili. Il capitano del Torino non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i granata, in scadenza nel 2022, e vista la difficile situazione del calcio italiano, la sua valutazione potrebbe diventare più abbordabile. E come scrive Calciomercato.com, soprattutto qualora la Fiorentina dovesse perdere Federico Chiesa, i viola sarebbero pronti ad un vero e proprio “all in” per il Gallo.