All. Trento: “La Fiorentina ha un grande valore e domani sarà il nostro primo test della stagione. Dubito che riusciremo ad essere brillanti”

Domani al centro sportivo “Carlo Benatti” di Moena la Fiorentina affronterà il Trento in un’amichevole, la penultima del ritiro in Val di Fassa. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli avversari, Lorenzo D’Anna. Ecco le sue parole:

“Sarà la nostra prima uscita della stagione dopo quasi una settimana di ritiro nel corso del quale abbiamo lavorato con grande intensità. I carichi di questi giorni sono stati significativi e, dunque, sicuramente non ci sarà la brillantezza subito in campo. Affronteremo la Fiorentina, una squadra di Serie A che parteciperà alla prossima Conference League, quindi di ottimo valore, che è molto più avanti di noi nella preparazione. È naturale che faremo fatica ma questi test servono proprio a questo”. (fonte: trivenetogoal.it)