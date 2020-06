Alla caccia del primato personale

Questa sera la Fiorentina torna in campo dopo 106 giorni: l’ultima partita della Viola risale all’8 marzo, quando pareggiò per 0-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Tra le certezza da cui riparte il tecnico viola Beppe Iachini, c’è sicuramente il nome di Federico Chiesa. Ancora non è dato sapere dove giocherà nella prossima stagione, ma in questo finale di campionato le aspettative nei suoi confronti sono alte. Inoltre, il numero 25 va alla caccia del record personale di marcature in Serie A: sia nella stagione 2017-18 che in quella successiva, il figlio d’arte della Fiorentina ha segnato sei gol in campionato. Un numero di reti che ha già raggiunto in questa stagione prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, ma che Chiesa vorrà sicuramente battere nel rush finale di stagione. E magari, perché no, provare a raggiungere per la prima volta la doppia cifra in Serie A.

0 0 vote Article Rating