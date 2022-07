Alla fine Cavani sceglie la Spagna e potrebbe essere avversario della Fiorentina… In Europa

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo Edinson Cavani sarebbe a un passo dalla firma con il Villarreal. L’attaccante uruguaiano, seguito anche dalla Fiorentina e da altri club di Serie A, ha già firmato un pre-accordo con il club spagnolo che quest’anno giocherà in Conference League.

L’ex punta del Manchester United sbarcherà in Spagna da svincolato, dopo che il suo contratto con i Red Devils era scaduto il 30 giugno scorso. E chissà che, alla fine, il Matador non possa essere avversario della Fiorentina proprio in Europa.