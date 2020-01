Alla fine Demme può arrivare in Italia ma è il Napoli a tenerlo caldo come alternativa di mercato…

In estate a lungo in ballottaggio con Berge per vestire la casacca viola: poi di fatto né il norvegese e tanto meno Diego Demme arrivarono a Firenze. L’italo tedesco è rimasto al Lipsia, dove è protagonista nella squadra che guida le Bundesliga a metà stagione. A tenerlo d’occhio ora non è più la Fiorentina ma il Napoli: gli azzurri, secondo Sky, lo tengono in caldo come alternativa a Lobotka del Celta, per il quale la trattativa sta andando avanti ad oltranza. In ogni caso Demme è valutato intorno ai 15-16 milioni di euro, mentre per Amrabat la situazione è molto più avanti ma in ottica giugno: anche lui era stato seguito dalla società viola.