Alla fine Di Francesco riparte dalla Sardegna… e il Cagliari cambia guida tecnica, nonostante i tempi stretti

Poteva essere il nome buono per la Fiorentina dopo l’abbandono della pista Juric, invece sarà quello buono per il Cagliari: Eusebio Di Francesco ripartirà dalla Sardegna, andando a sostituire Zenga, a cui l’addio è stato comunicato ieri, prima della partita con il Milan. L’ex portiere aveva firmato un contratto di sei mesi, con rinnovo automatico solo in caso di settimo posto; il Cagliari però, dopo un avvio roboante di stagione, ha ceduto in modo netto arrivando addirittura dietro alla Fiorentina. La volontà di riscattare la stagione con un nuovo progetto però non è mancata al presidente Giulini, che ha scelto l’ex tecnico romanista per rilanciare il suo club, a dispetto dei tempi stretti tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima. Vedremo se a pagare sarà più lo spirito conservatore di Commisso o quello innovatore dei sardi.

