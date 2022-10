Alla fine Gasperini deve rinunciare a un attaccante pesante: attacco quasi obbligato per l’Atalanta

La sosta sembrava poter regalare a Duvan Zapata un rientro tra gli arruolabili, proprio per il match con la Fiorentina e invece niente da fare: l’attaccante colombiano non ha recuperato dal fastidio che lo aveva già costretto ai box nella parte iniziale della stagione e darà forfait anche domani. In attacco dunque l’altro colombiano, il grande ex Luis Muriel e il danese Højlund: per la Fiorentina un problema di meno, visti i tanti gol subiti dal classe ’91 nelle ultime stagioni.