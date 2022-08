Alla fine, il tanto ambito Maggiore se lo potrebbe aggiudicare il Sassuolo

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Modena, il Sassuolo sarebbe a un passo dal definire la trattativa con lo Spezia per Giulio Maggiore. Il centrocampista classe ’98 era stato uno dei pupilli di Vincenzo Italiano durante la precedente esperienza del tecnico viola il Liguria e la Fiorentina lo aveva cercato nel corso delle precedenti finestre di mercato.

Il ricongiungimento tra i due non c’è mai stato, per una trattativa che non è mai decollata. Il futuro per Maggiore è a tinte neroverdi. Allo Spezia 1 milione di euro circa e il cartellino di Abdou Harroui.