Era stato tra i nomi accostato alla Fiorentina per l’attacco, prima che arrivasse Kokorin. Graziano Pellè alla fine non è riuscito ad accasarsi in riva all’Arno, ma ritroverà comunque la Serie A.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, è in chiusura la trattativa tra il giocatore e il Parma. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, poi Pellè tornerà a vestire la maglia dei ducali. Con l’obiettivo, ormai risaputo, di poter conquistare un’ultima chiamata in Nazionale in vista degli Europei.