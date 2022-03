Alla fine Orsolini rimase dallo stesso lato dell’Appennino e per la Fiorentina torna il pericolo del tiro mancino

Poteva essere una sfida da giocare sul fronte opposto e invece Riccardo Orsolini si presenterà al ‘Franchi’ ancora una volta da avversario: l’estate scorsa la Fiorentina era sia su Berardi che su di lui ma il rossoblù era decisamente più raggiungibile, anche per i rapporti con il suo agente Minieri. Un po’ la richiesta in doppia cifra però e un po’ anche la volontà di dare fiducia a Callejon frenarono l’operazione, che poi si chiuse con un nulla di fatto. In questa stagione più ruoli per l’esterno classe ’97, che ha agito anche da quinto di centrocampo pur essendo un esterno da tridente. Dopo il mercato di gennaio, Mihajlovic l’ha un po’ rispolverato e per la Fiorentina il pericolo Orsolini tornerà attuale, sperando di evitare giocate come quella che nel gennaio 2020 costò 2 punti alla prima viola di Iachini.