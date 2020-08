Alla fine per Tonali l’ha spuntata il Milan: le cifre dell’affare

Alla fine è stato il Milan a spuntarla nella corsa a Sandro Tonali, seguito anche dalla Fiorentina nell’estate scorsa. Battuta la concorrenza dell’Inter, che nelle ultime ore si è defilata dalla corsa a causa delle richieste del tecnico di Antonio Conte.

Nel pomeriggio di ieri, dopo una lunga giornata di trattative, la dirigenza rossonera ha trovato l’accordo con il presidente del Brescia, Massimo Cellino, per il passaggio del centrocampista classe 2000 in rossonero.

Il trasferimento verrà formalizzato nelle prossime ore sulla base di un prestito a 10 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 15 più altri 10 di bonus legati a presenze e obiettivi. Inoltre il Brescia , come riportato da Sky Sport, si tiene una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Per la definizione totale dell’operazione manca solo lo scambio dei documenti e le firme sui contratti.

Nel buon esito della trattativa è stata decisiva la volontà dello stesso Tonali, tifoso del Milan sin da bambino e convinto dalla proposta del club rossonero. Nelle ultime ore è stata forte la pressione esercitata dal calciatore nei confronti del presidente Cellino per chiudere positivamente il proprio trasferimento in rossonero, anche in virtù della brusca frenata nelle trattative da parte dell’Inter.