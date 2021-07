Alla fine Tonali rimane al Milan: sconto del Brescia ai rossoneri, il centrocampista si taglierà lo stipendio

Arriverà il pagamento del riscatto da parte del Milan per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira il Brescia incasserà dai rossoneri 10 milioni + 5 di bonus, facendo dunque uno sconto al Milan rispetto alla cifra concordata per il riscatto. Il centrocampista rinuncerà a 200mila euro a stagione per rimanere a Milano. Viste le difficoltà dell’operazione, Tonali era tornato anche in ottica Fiorentina. Tutto però sembra essersi risolto.