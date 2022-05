Alla Fiorentina basta un tempo per ghiacciare la Roma con due sberle e restare così agganciata al treno per l’Europa

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Roma 2-0 (5′ rig. Gonzalez , 11′ Bonaventura)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (90′ Terzic); Duncan, Amrabat, Bonaventura (75′ Maleh); Nico Gonzalez (90′ Callejon), Cabral (75′ Piatek), Ikone (90′ Saponara).

90’+4 Finisce qui! La Fiorentina vince per 2-0 grazie ai gol siglati nel primo tempo da Gonzalez e Bonaventura contro la Roma e resta in scia per una qualificazione in Europa.

90’+2 Tiro centrale di Saponara da lontano con il destro, para comodamente Rui Patricio.

90’+1 Terzic mette subito nel mezzo il pallone per Piatek, l’attaccante viola spara però alto.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90′ Cambio anche nella Fiorentina: escono Gonzalez, Ikone e Biraghi, tocca a Callejon, Saponara e Terzic.

89′ Doppia sostituzione nella Roma: escono Karsdorp e Abraham, vanno in campo Spinazzola e Shomurodov.

86′ Sgroppata di Gonzalez che va a mettere un gran pallone nel mezzo, lo allontana Smalling.

83′ Imbucata di Ikone per Maleh in area, interviene Rui Patricio in uscita bassa.

81′ Provano l’uno-due Abraham e Zaniolo in area viola, Terracciano chiude tutto in uscita.

78′ Bella giocata di Gonzalez che va via a Karsdorp, ma poi si allunga più del dovuto il pallone sul fondo.

75′ Arrivano i cambi anche per la Fiorentina: escono Cabral e Bonaventura, tocca a Piatek e Maleh.

74′ Cambio nella Roma: esce Pellegrini, va in campo Carles Perez.

71′ Fiorentina che continua a pressare i giallorossi, i quali si trovano ogni volta in ritardo sui portatori in palla viola.

68′ Altra conclusione della Fiorentina, con Cabral che dopo aver recuperato un pallone lo scarica per il tiro di Duncan che finisce però a lato.

65′ Cambio nella Roma: esce Zalewski, va in campo El Shaarawy.

63′ Ikone torna a seminare gli avversari in area, poi eccede in generosità passando il pallone a Cabral braccato a uomo da Smalling.

61′ Calcio di punizione battuto da Biraghi, tiro centrale parato da Rui Patricio.

59′ Ci prova anche Cabral su cross di Duncan, il suo colpo di testa esce di pochissimo a lato.

56′ Fiorentina vicinissima al terzo gol! Conclusione da fuori di Amrabat, Rui Patricio interviene alzando il pallone sopra la traversa

54′ Stacco di testa di Abraham su cross dalla sinistra, pallone schiacciato che finisce di poco oltre alla traversa.

51′ Episodio dubbio in area di rigore con Cristante che abbraccia Gonzalez, nessun intervento da parte del VAR.

49′ Ammonito Duncan per fallo su Veretout.

48′ Bell’azione della Fiorentina che porta Bonaventura al tiro da posizione interessante, chiude però la conclusione la difesa giallorossa.

46′ Inizia il secondo tempo con un cambio per la Roma: esce Sergio Oliveira, va in campo Zaniolo.

45’+3 Finisce il primo tempo! La Fiorentina è in vantaggio sulla Roma per 2-0 grazie ai gol di Gonzalez su rigore al 5′ e Bonaventura all’11.

45′ Saranno tre i minuti di recupero.

44′ Grande giocata di Ikone che va a mettere a sedere Ibanez, ma al momento in cui l’esterno viola si trova pronto per mettere il pallone nel mezzo l’arbitro annulla tutto per fallo sull’azione.

41′ Roma che fa un lento possesso palla per provare ad andare all’attacco, la Fiorentina interviene su ogni pallone sempre prima.

38′ Lancio lungo per Abraham, uscita di testa di Terracciano che manda fuori tempo l’attaccante giallorosso.

35′ Ci prova Milenkovic con un rasoterra indirizzato verso la porta, para Rui Patricio.

32′ Fiorentina che prova a cercare varchi sulle fasce, ma la Roma adesso si dimostra più guardinga rispetto ai primi minuti.

29′ Ammonito Bonaventura per fallo su Ibanez.

27′ Roma che adesso prova ad osare di più in fase d’attacco, ma la Fiorentina cerca spesso di giocare d’anticipo.

24′ Ammonito Mancini in seguito all’azione precedente per un fallo su Gonzalez.

23′ Segna ancora Bonaventura con un’incursione in area ma il gol viene annullato per fuorigioco di Biraghi.

22′ Cabral si autolancia sulla corsia sinistra e cerca la conclusione personale non trovando però la porta.

20′ Gran bella parata di Terracciano che salva la porta viola sulla punizione di Pellegrini diretta nello specchio.

18′ Il primo ammonito della gara è Amrabat per un fallo sull’ex viola Veretout.

14′ Grande intervento difensivo di Igor che va a disturbare il centravanti giallorosso Abraham costringendolo a lasciare il pallone in area.

11′ GOOOOOOOL!!!!!! Bonaventura!!!!! Azione personale del centrocampista della Fiorentina che arriva in area e apre il sinistro scaricandolo all’angolo basso per il 2-0 viola!!!

8′ Gara che dopo un’avvio al fulmicotone adesso è gestita in modo ordinato dalla difesa viola.

5′ GOOOOL!!!!!! GONZALEZ!!! Conclusione con il tocco morbido di sinistro e Fiorentina sull’1-0!

3′ Calcio di rigore per la Fiorentina! Gonzalez in area viene preso in pieno da Karsdorp. Dopo una revisione al VAR l’arbitro assegna ai viola il tiro dal dischetto!

1′ Viola subito all’attacco con Ikone, che prova ad ubriacare la difesa della Roma ma viene raddoppiato e chiuso all’ultimo minuto.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro la Roma, in una gara valida per la 36esima giornata di Serie A. Uno snodo cruciale nella corsa all'Europa per la squadra di Italiano