Alla Fiorentina è arrivato il momento dei giovani

Sul Corriere dello Sport – Stadio in edicola stamani si fa il punto della situazioni sui giovani viola che potrebbero tornare più che utili a Italiano nei prossimi mesi. Con l’avventura di Gollini che sembra ormai vicina ai titoli di coda, la società viola sta pensando alla promozione di Cerofolini come secondo portiere e far salire in pianta stabile in prima squadra il classe 2006 Tommaso Martinelli.

Una linea, quella dei giovani, che riguarda anche i terzini. C’è Venuti sul piede d’addio e al suo posto ci sarà Niccolò Pierozzi, in prestito alla Reggina. Si punta sulle pianticelle viola per costruire il futuro. Con lo sguardo al Viola Park, non poteva essere altrimenti.