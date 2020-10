Alla Fiorentina manca un grande attaccante? E pensare che tanti anni fa una leggenda avrebbe potuto vestire la maglia viola

E’ senza dubbio uno dei casi più clamorosi e al tempo stesso curiosi della storia del calcio. O quantomeno di quella della Fiorentina, come evidenzia il giornalista Gianluca Di Marzio sui propri profili social. La vicenda vede protagonista uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, Marco Van Basten, che fu a un passo dal vestire la maglia viola. A testimoniarlo un contratto firmato dall’olandese che l’ex direttore della Fiorentina Claudio Nassi conserva ancora a casa. “La Interpro Ltd concede all’A.C. Fiorentina S.p.A. il diritto di opzione per il calciatore Marco Van Basten a titolo definitivo per la somma di L. 7.600.000.000” si legge sul documento datato 21 marzo 1986. La Fiorentina offriva a Van Basten 6 miliardi di ingaggio pagabili in tre anni, più la macchina e l’appartamento.

