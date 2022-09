Alla Fiorentina mancano quelli più pagati e sponsorizzati, il resto sono discorsi. E ora tocca ad Italiano inventarsi qualche soluzione innovativa

Nessun scusa. Allegri e la sua Juventus, la più brutta di sempre, possono ringraziare Jovic se contro la Fiorentina non sono andati ko. Non tanto per il rigore (quelli si possono anche sbagliare, il momento è sicuramente sfortunato), ma soprattutto perché questa è una Viola senza attaccante, senza centravanti. Fa un po’ tristezza vedere una squadra che gioca bene, che lotta su tutti i palloni, ma che poi quando arriva là davanti non sa che fare.

Jovic appare pesante, fermo, fuori condizione. Con Cabral cambia poco. Più dinamismo, cerca il pallone qualche metro più indietro, ma l’uomo da area di rigore per adesso non c’è. Almeno tre volte, dentro gli ultimi sedici metri della Juventus, il pallone ha attraversato lo spazio, senza nessun viola pronto a chiudere l’azione. Nessuno si arrabbi, ma la Fiorentina sta perdendo punti importanti. Sostituire Vlahovic con Ikone, Cabral e Jovic, roba da molti milioni di euro, per adesso è stato un mezzo fallimento. La stagione è lunga, potrebbe dire qualcuno ed è tutto vero, ma l’ambizione è una cosa diversa. Se si ha voglia davvero di costruire una squadra almeno da Europa League, serviva altro da subito.

Per non parlare della difesa. La prima europea vedrà i viola presentarsi con Ranieri (mai visto fino ad oggi) e Quarta (da cinque il suo inizio di stagione e siamo buoni, anche se segnali incoraggianti ci sono stati con la Juve) centrali titolari. Già, perché se ne è andato anche Nastasic, senza essere stato sostituito. Difficile pensare che, i dirigenti gigliati non sapessero di correre questo rischio quando tutti parlavano a gran voce di una rosa corta nel reparto arretrato. Ma niente da fare, è andata cosi. La Fiorentina, dopo solo venti giorni di partite, si ritrova già in emergenza. Di punti, di gol fatti, e di difensori. E meno male che, sul filo di lana, è stato tenuto Kouame. Senza la sua rete, contro la Juventus, difficilmente la partita sarebbe stata raddrizzata.

I viola hanno comunque regimo dopo il ko di Udine, con una prestazione maiuscola, dove però si è avuta sempre la sensazione di avere sotto gli occhi una squadra incompiuta, o senza centravanti, fate voi. Cabral e Jovic non sono attaccanti da venti gol, almeno al momento. Speriamo lo siano almeno da dieci. Vlahovic, che di reti ne aveva almeno venticinque nelle gambe, poteva essere sostituito con qualcuno di ‘sicuro’. Ma ormai è tardi per parlarne. Tocca ad Italiano, cercare qualche soluzione offensiva migliore: la doppia punta? Kouame più avanzato e più centrale? Idee, possibilità. Per aspettare che esplodano quei tre (o almeno un paio). Perché in questo momento, alla Fiorentina, mancano quelli pagati di più: Ikone, Cabral e Jovic (tra i più pagati non come cartellino, ma sotto il profilo dell’ingaggio). Il resto è fuffa.