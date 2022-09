Alla Fiorentina (per ora) lo Scudetto dell’indice di pericolosità. La distanza siderale della Juventus dai viola

Gli analisti del calcio hanno inventato un indice percentuale chiamato “Field Tilt”, che in italiano con una traduzione non letterale ma solo concettuale, diventa indice di pericolosità. In sostanza viene tenuto conto solamente del possesso palla di una squadra nell’ultimo terzo di campo, che poi è la zona d’attacco dove si possono creare più pericoli.

Ecco, secondo l’indice in questione, la Fiorentina è prima in Serie A con una percentuale del 65,92%. Secondo i dati resi noti da La Gazzetta dello Sport, fatica moltissimo la Juventus a creare: i bianconeri sono a distanza siderale dai viola, visto che occupano la penultima posizione con il 41,37%. Dietro ai bianconeri c’è solo il Lecce per capirsi.