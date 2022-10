“Alla Fiorentina sembra quasi che manchino dei punti fermi. I calciatori sono spaesati, Italiano ha una bella gatta da pelare”

L’ex calciatore della Fiorentina Claudio Desolati, intervistato dal Brivido Sportivo, ha parlato della situazione attuale del club viola: “Mi dispiace, in primis per la gente che va allo stadio e tutti i tifosi. Difficile dare un giudizio, si vede che ci sono delle difficoltà, specie in campionato, sembra quasi che manchino dei punti fermi. Italiano ha una bella gatta da pelare”.

Poi ha proseguito: “Mi sembra di vedere dei giocatori un po’ spaesati. Capisco che il calcio sia cambiato dai miei tempi, però rimango dell’idea che una squadra debba avere uno zoccolo duro. Poi si possono fare alcune rotazioni, ma non stravolgere”.