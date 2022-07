Alla Fiorentina serve un altro esterno d’attacco? Intanto il Bologna fa il prezzo per Orsolini, ma su di lui…

Spesso e volentieri Riccardo Orsolini è stato accostato alla Fiorentina. L’ultima volta la scorsa estate, quando il suo nome girava insieme a quello di Berardi. Come sappiamo poi non è arrivato nessuno dei due (a fronte dell’ingaggio di Ikonè a gennaio), ma il giocatore del Bologna potrebbe comunque muoversi in questa finestra di mercato.

Secondo Il Corriere di Bologna, infatti, il club sarebbe disposto a cedere Orsolini in caso di offerte superiori ai 10 milioni. La Fiorentina, con l’addio di Callejòn, avrebbe forse bisogno di un altro esterno anche se secondo gli addetti ai lavori Jovic potrebbe ricoprire quel ruolo. Intanto su Orsolini si solleva l’interesse di Sassuolo e Napoli, pronte a presentare un’offerta qualora partissero rispettivamente Berardi e Politano.