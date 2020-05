Alla Fiorentina serve un perno a centrocampo: in pole ci sono Locatelli e un ritorno di fiamma

Un centrocampo che a prima vista sembrerebbe esperto e ricco di qualità quello della Fiorentina dell’anno prossimo, tenendo presente che dalla prossima stagione tra le fila viola ci sarà anche la rivelazione Sofyan Amrabat del Verona. Eppure l’intenzione della dirigenza viola sembra essere quella di aggiungere un altro tassello in mediana. Il Corriere Fiorentino specifica come i gigliati siano alla ricerca di un perno, uno come Manuel Locatelli del Sassuolo, ma anche come Sander Berge in forza allo Sheffield United e che rappresenterebbe un ritorno di fiamma per i viola. Sulla lista c’è anche il nome di Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma i due profili appena citati sembrano essere più quelli più abbordabili per i viola al momento.