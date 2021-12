“Alla Juventus interessa Vlahovic, ma il problema è l’aspetto economico. Ad oggi non ci sono big inglesi su di lui”

L’ex giocatore e oggi procuratore Massimo Brambati ha parlato anche del futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic nel corso dell’intervento a TMW Radio.

Queste le sue parole sul futuro del serbo: “Per me non se ne andrà nel mercato invernale, ma mio avviso a gennaio o a giugno la Juventus deve fare lo sforzo per tornare competitiva. So per certo che Vlahovic interessa ai bianconeri, ma il problema è l’aspetto economico. La trattativa con la Fiorentina non sarebbe facile, poi ci sono altre big su di lui. Ad oggi non ci sono squadre inglesi che trattano Vlahovic. E già questo è una buona notizia per la Juventus“.