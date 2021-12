“Alla Juventus qualcuno comincia a pensare che possa essere più saggio spostare il budget del rinnovo di Dybala su Vlahovic”

Nel corso dell’editoriale per TMW, il giornalista sportivo Tancredi Palmieri si è soffermato anche sulla Fiorentina e sul futuro di Dusan Vlahovic, nel mirino (anche) della Juventus.

Queste le sue parole: “Allegri fa giocare Dybala con il Malmoe per dargli minuti, ma la questione è ancora molto delicata: come anticipavo la settimana scorsa, il contratto di Dybala tarda ad arrivare sia per i noti problemi della Juventus, sia perché qualcuno in società comincia a pensare che possa essere più saggio dirigere il budget su Vlahovic, qualora si sia costretti alla scelta. Ad oggi Dybala rimane comunque probabile al rinnovo con la Juventus: ma probabile non significa sicuro”.