Alla Lazio basta Luis Alberto: battuta la Sampdoria e sorpasso sulla Juventus Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il primo anticipo del sabato: all’Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi ospitava la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il risultato finale premia i padroni di casa: al novantesimo il tabellino segna 1-0.

A decidere la sfida è una giocata di Luis Alberto. Al 24′ lo spagnolo riceve un prezioso assist di Milinkovic Savic e dal limite dell’area, anche grazie ad una deviazione di un difensore blucerchiato, spiazza Audero e porta in vantaggio i biancocelesti. Nella ripresa il risultato non cambia: biancocelesti nuovamente in Zona Champions League.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 50, Milan 49, Roma, Lazio,43, Juventus 42, Napoli, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria 30, Genoa, Fiorentina 25, Udinese, Benevento, Bologna, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.