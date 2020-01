Alla ricerca dei “fratelli belli”

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Fiorentina ed Atalanta che si disputerà fra poche ore, il tecnico viola Beppe Iachini è stato chiaro. Questa squadra non è ancora al 100%; quelle messe in mostra fino ad ora, non sono tutte le capacità ogni calciatore può mostrare di se stesso. Addirittura Iachini si è sbilanciato dicendo che a volte, sembra di federe i “fratelli brutti” dei suoi calciatori. Segno che l’allenatore ha intravisto un potenziale decisamente ampio su cui lavorare. Nella speranza che i “fratelli belli” si palesino già dal match da dentro o fuori di oggi pomeriggio…