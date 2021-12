Alla ricerca di alleati: La prossima sfida di Commisso

Dopo aver redatto le regole da sottoporre alle Istituzioni del calcio, la sfida di Commisso sarà quella di trovare degli alleati perché questa battaglia non può essere condotta da solo o in netta minoranza con il rischio per la stessa Fiorentina di tenere bloccato il proprio mercato. Con più società d’accordo invece la battaglia potrebbe essere portata avanti e magari perfino vinta.

Senza dimenticare che l’altro scontro in atto è quello di Commisso contro alcune società italiane, in particolare Juventus e Inter, per gli indici di liquidità e stipendi in ritardo (tema su cui è arrivata la risposta immediata e secca del presidente FIGC Gravina). C’è da trovare il modo affinché queste stesse società possano tendere la mano alla Fiorentina, mentre da Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, nelle scorse ore è arrivato proprio il sostegno su quest’ultimo aspetto: “Non vogliamo altro che il controllo dei costi nel mondo del calcio e sanzioni applicate anche nei grandi club”. A riportarlo è il Corriere dello Sport.