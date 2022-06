Alla ricerca di un cambio di passo

Nico Gonzalez e Ikonè, saranno due punti fermi della Fiorentina del futuro. Come scrive il Corriere dello Sport, serve da parte loro il cambio di passo per diventare entrambi un valore aggiunto nella stagione del ritorno in Europa.

Rimangono Sottil e Saponara, non ultimi per importanza, ma perché l’uno continua ad essere una delle “speranze” viola (la Fiorentina pochi mesi fa gli ha rinnovato il contratto fino al 2026, segno evidente dell’assunto di cui sopra) e Italiano – salvo offerte clamorose – ci punterà ancora confidando in risultati più convincenti, mentre Saponara è uno dei “fedelissimi” dell’allenatore e oggi prolungherà di un anno il contratto che scade a fine mese.