Alla ripresa della preparazione, c’è un volto nuovo nella Fiorentina Primavera

C’è u nuovo volto nella Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani che ha ripreso la preparazione in questi giorni. Si tratta di Giulio Scuderi, attaccante mancino classe 2005 di proprietà del Trastevere, società di Serie D. Il giovane calciatore è stato chiamato dal club viola per una prova.

Da oggi si allenerà infatti con la formazione giovanile gigliata, in attesa di capire se il suo futuro possa essere a Firenze o meno.

Qualche giorno fa, proprio la società del Trastevere aveva comunicato il periodo di prova con questo comunicato:

“Il Trastevere continua ad attirare le attenzioni delle società professionistiche, soprattutto grazie al lavoro svolto con i giovani, pronti a debuttare in prima squadra da protagonisti. È il caso di Giulio Scuderi, protagonista di un’eccellente stagione con l’Under 17 lo scorso anno e impiegato più volte da mister Cioci in prima squadra in questo scorcio iniziale di stagione. Prestazioni che gli sono valse una chiamata da parte della Fiorentina per sostenere un periodo di prova in maglia viola in questi giorni. Complimenti Giulio!”