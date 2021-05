Alla Roma non riesce l’impresa e il Manchester United vola in finale di Europa League. Ma non sarà un altro derby inglese

Questa sera erano in programma le semifinali di ritorno dell’Europa League. A Londra Arsenal e Villareal partivano dal 2-1 in favore degli spagnoli, mentre all’Olimpico la Roma era chiamata all’impresa impossibile contro il Manchester United, dopo aver perso 6-2 in Inghilterra.

I giallorossi hanno quantomeno salvato la faccia dopo la figuraccia di sette giorni fa, vincendo 3-2 con i gol di Dzeko, Cristante e Zalewski a fronte della doppietta di Cavani. Hanno invece pareggiato 0-0 Arsenal e Villareal.

In virtù dei risultati dell’andata, dunque, sono Manchester United e Villareal a volare in finale scongiurando l’ipotesi di un poker inglese tra Champions ed Europa League.