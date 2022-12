Alle Rappresentative Nazionali Lnd alla Nazionale: Bianco condivide un record con altri tre neo calciatori azzurri

Un focus di Tuttosport presente sul sito del giornale, racconta di un comun denominatore tra il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, Giacomo Quagliata, Emanuele Valeri e Federico Baschirotto. I quattro giocatori sono reduci dalla chiamata per lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale appena terminato a Coverciano, ma a legare le loro storie c’è un passaggio chiave ricorrente: l’esperienza in una delle Rappresentative Nazionali Lnd, la macchina di scouting che negli ultimi dieci anni ha aperto le porte del professionismo a tantissimi giovani talenti col sogno del pallone.

Con ben quattro convocazioni arrivate in contemporanea si tratta di un vero e proprio record per la componente guidata da Giancarlo Abete, la quale mai in precedenza era riuscita a portare così tanti giocatori passati per le sue selezioni allo stesso appuntamento della Nazionale.