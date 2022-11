Allegri alla vigilia dell’Inter: “Chiesa sarà della partita, Vlahovic invece non sta bene: deciderò domani”

Pochi minuti fa l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha partecipato alla conferenza stampa alla viglia del derby d’Italia contro l’Inter e, tra i tanti temi trattati, ha speso parole anche per i due ex Fiorentina Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Questo un estratto delle sue parole:

“Serve una bella partita, con coraggio, sapendo i loro punti di forza. Bisogna lavorare su quello. Ci aspettiamo una bella partita da parte di entrambi. Domani è importante, l’arbitro Doveri è alla 200esima e gli faccio i complimenti e l’in bocca al lupo per domani. Sarà una gara da gestire al meglio. Come ha ritrovato Chiesa? L’ho trovato bene, è stata una piacevole sorpresa, si doveva sbloccare a livello mentale, ora sarà da aumentare il minutaggio. Domani sarà a disposizione e sicuramente sarà della partita”.

Ha poi concluso parlando del problema fisico dell’attaccante serbo: “Sono recuperati, l’unico dubbio è Vlahovic perché non sta ancora bene. Gli altri due li valuterò, se uno dalla panchina o se giocheranno entrambi: decido domattina. Anche per quanto riguarda il serbo vedremo domani se sarà a disposizione. Ha questa infiammazione pubalgica, se sta bene verrà in panchina altrimenti è inutile portare un giocatore che non può giocare”.”