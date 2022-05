Allegri: “Bello giocare in un ambiente caldo come questo. La Fiorentina può andare ancora in Europa, ma noi non vogliamo fare brutte figure”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del fischio d’inizio della partita contro la Fiorentina: “Non siamo scarichi, ma la stagione si è conclusa. Però giocare qui è bello, troviamo un ambiente caldo, la Fiorentina può ancora andare in Europa. Cercheremo di fare risultato, fare brutte figure non va bene”.

E sui singoli giocatori come l’ex di turno Dusan Vlahovic, che parte dalla panchina, afferma: “Morata è in panchina ma è indisponibile. Vlahovic non stava benissimo, Cuadrado idem. Con De Sciglio fuori, De Ligt fa il terzino”.