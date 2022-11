Allegri difende Vlahovic: “Non è sereno per esserci con la Lazio, uno come lui deve essere a massimo”

Pochi minuti fa l’allenatore della Juventus Max Allegri ha partecipato alla conferenza stampa alla viglia della sfida di domani contro la Lazio. Il tecnico bianconero ha voluto spendere qualche parola per l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic che domani non sarà convocato ma partirà comunque per il mondiale del Qatar. Questo un estratto delle sue parole:

“Mi aspetto una gara difficile e complicata, contro una Lazio molto forte che sta facendo grandi cose. Poi magari dopo dieci minuti si sblocca e diventa una gara diversa. Se i Mondiali hanno condizionato le scelte? Non è questione di mondiali.L’altra volta ha giocato mezz’ora e ha fatto bene. Devo decidere se farlo giocare un tempo o farlo partire dall’inizio, è chiaro che quando entra alza il livello della squadra. Domani è l’ultima partita, sarà difficile perché è come la prima di campionato visto che poi ci sarà una sosta lunga. È una gara pericolosa già per la qualità della Lazio”.

Ha poi concluso parlando di Vlahovic: “Chiesa sarà a disposizione mentre Vlahovic resta fuori: il serbo non se la sente. Non bisogna essere fatalisti. Magari al primo allenamento con la Nazionale uno si ferma e salta il mondiale lo stesso. Vlahovic ha fatto parte allenamento sia ieri che oggi, non è sereno: è normale che un giocatore si deve sentire al massimo, deve essere d’aiuto alla squadra. In questo momento non è nelle condizioni fisiche ottimali”.