Allegri: “Domani è la più difficile, è sempre la Fiorentina. Vlahovic? Ci penserò”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole, in riferimento all’impegno: “La partita di domani è la più complicata. Partite come Fiorentina-Juve sono sempre difficili. Attenzione anche a quella dopo: ho visto la Salernitana ed è una buona squadra”.

Su Vlahovic, afferma: “Uno mi dice di farlo giocare, uno di farlo riposare. Ci penserò. Voto al mercato della Juve? La società ha lavorato bene, abbiamo fatto acquisti di livello e sono rimasti tanti giovani, che era un qualcosa di fortemente voluto”.