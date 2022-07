Allegri perde Pogba: il francese salterà Fiorentina-Juventus

Preoccupano in casa Juventus le condizioni di Paul Pogba. Nelle ultime ore, il club bianconero ha diramato il seguente comunicato: “A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure”.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pogba dovrà operarsi e per questo rimarrà ai box per circa due mesi. Il francese salterà dunque Fiorentina-Juventus, in programma sabato 3 settembre al Franchi.