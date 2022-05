Allegri polemico: “Che voto devo dare alla stagione, 3? Lazio e Fiorentina vanno onorate al meglio”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, accennando anche a quella che sarà la sfida contro la Fiorentina: “La Lazio e la Fiorentina sono due squadre ancora in lotta per l’Europa League; domani, poi, arriva Sarri, l’ultimo allenatore ad aver vinto lo Scudetto con la Juve. Dobbiamo onorare queste due partite al meglio. Alcuni non ci saranno: Danilo ha finito la stagione, come probabilmente Arthur, ma anche Zakaria non ci sarà domani. Ci sta che giochi di nuovo Miretti“.

Alla richiesta di un voto alla stagione bianconera, il tecnico livornese replica polemico: “Che cosa devo dirti, dico 3 almeno scrivi 3 e sei a posto? L’obiettivo massimo qui è vincere, ma non è comunque banale raggiungere la qualificazione in Champions“.