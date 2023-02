Allegri sbotta nel post partita: “Juve da 1-0? Dite solo cazz***. Le mie squadre hanno sempre avuto il secondo miglior attacco del campionato”

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Nantes in Europa League, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, a Sky, si è scagliato contro chi giudica il suo operato da ‘difensivista’: “Non è che voglio la Juve dell’1-0, queste sono cazzate. Ho solo detto che quando la palla la addormentiamo non va bene, poi se sbagliamo gli ultimi passaggi. Bisogna migliorare, io non ho mai voluto la squadra che vince 1-0, è un modo comune che si dice ma non è vero, è inesatto. Guardate le mie squadre, hanno sempre avuto miglior difesa e secondo miglior attacco. Le chiacchiere stanno a zero”.