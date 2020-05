Allenamenti Fiorentina, la novità della tabella con gli orari. I calciatori arriveranno al Centro Sportivo già cambiati

Da oggi,i viola possono tornare in campo. Secondo quanto riportato da La Repubblica chi lo richiederà (è su base volontaria) sarà inserito in una tabella con tanto di orario e porzione di campo assegnata a ogni singolo atleta nel corso del giorno. Dovranno arrivare a bordo dei propri mezzi, già vestiti per svolgere la sessione, distanziati in campo per poi tornare a casa dove faranno la doccia. Il centro sportivo, eccezion fatta per il campo, rimarrà blindato: chiuse tra le altre anche palestra, spogliatoi, lavanderia. Siamo ancora nella fase degli allenamenti individuali e i viola si sono mossi secondo il protocollo sanitario del governo. Per la ripresa delle sessioni di gruppo ( dal 18 maggio), per gli sport di squadra come il calcio, è atteso un altro protocollo al centro del confronto tra governo, comitato tecnico scientifico e Federcalcio nella giornata di ieri. Ancora alcuni nodi da sciogliere soprattutto sulla mancanza di tamponi in alcune regioni e sull’ipotesi che un nuovo positivo possa bloccare anche il lavoro del resto della squadra.