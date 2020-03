Allenamenti sospesi fino a data a destinarsi, ma i giocatori viola hanno una serie di attività ben precise da svolgere: il piano per la quarantena

Nell’ambiente viola, a causa delle condizioni asintomatiche che non prevedono tamponi, resta sospesa qualsiasi decisione sulla ripresa dell’attività. Questa è la descrizione del Corriere Fiorentino di oggi sullo stato attuale della Fiorentina. Il protocollo prevede almeno due settimane di isolamento, fino al 26 marzo, un periodo nel quale a ogni giocatore è stato indicato un vademecum di comportamenti ben precisi da tenere. Alla squadra vengono richiesti esercizi da sostenere in casa, al mattino forza e lavoro aerobico nel pomeriggio, così da tenersi in forma e preparati sul piano atletico. Al tempo stesso i nutrizionisti hanno preparato una dieta indicata per i giocatori in questo periodo lontano dai campi di allenamento.