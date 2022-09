Allenamento a Coverciano per la Fiorentina sotto gli occhi di Commisso. Gollini a parte

Allenamento mattutino per la Fiorentina in quel di Coverciano agli ordini di Vincenzo Italiano. Alla seduta era presente anche il presidente viola Rocco Commisso, che ha seguito la sessione dei viola. Da segnalare l’assenza di Pierluigi Gollini nell’allenamento die portieri viola, come si può vedere dal video postato sui social della Fiorentina.

Il portiere, lo ricordiamo, è stato assente nell’ultima partita di campionato contro l’Hellas Verona.