Allenamento a porte chiuse per la Fiorentina a Moena: i dettagli

MOENA – Nella giornata di domani per la Fiorentina è in programma al mattino una seduta di allenamento, mentre nel pomeriggio la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Levico Terme in amichevole.

La seduta mattutina, però, sarà a porte chiuse per precisa scelta del tecnico viola: in programma c’è una lunga seduta tattica. Il Cesare Benatti di Moena sarà off-limits sia per la stampa che per i tifosi. Possibile che questa scelta da parte di Italiano venga replicata anche per l’allenamento di venerdì mattina.