Allenatore e linea tecnica: due scelte che la Fiorentina non può sbagliare

Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma anche su altri aspetti che riguardano la Fiorentina del futuro. Serve individuare una linea tecnica, decisa dalla società assieme al nuovo allenatore che dovrà esserne anche l’ispiratore. Fino ad oggi, la Viola ha navigato a vista a differenze di altre realtà, come Milan, Atalanta e Verona, che hanno le idee chiare sul da farsi in campo.

Tutto questo dipenderà dalla scelta dell’allenatore: Gattuso è in pole position e sarebbe un ottimo punto per ripartire. Assieme a Pioli e Gasperini, è il tecnico che meglio ha fatto giocare la sua squadra in questa stagione. Il suo arrivo comporterebbe una rivoluzione tecnico-tattica, lasciando pochissimi giocatori della formazione attuale. Un punto fermo dovrà essere Vlahovic, che deve diventare parte integrande del processo di crescita: attorno a lui dovrà essere ricostruita la Fiorentina del futuro.