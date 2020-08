Allenatore e pieno potere sul mercato: così Giulini ha convinto Di Francesco a preferire il Cagliari alla Fiorentina

Ieri è uscita la notizia secondo cui Eusebio Di Francesco, dopo un incontro con la Fiorentina, ha rifiutato l’offerta in quanto più affascinato dal progetto del Cagliari. Quest’oggi il Corriere dello Sport torna sulla questione, specificandone i dettagli. Ciò che ha convinto Di Francesco probabilmente non è stato tanto il progetto tecnico dei sardi, effettivamente non superiore a quello della Fiorentina. Bensì, il ruolo che il presidente Giulini gli ha offerto: Di Francesco non sarà infatti solo l’allenatore del Cagliari, ma di fatto anche il suo direttore sportivo. Sarà lui infatti ad occuparsi personalmente del mercato, e non a caso l’ex ds Carli ha fatto le valigie. A rappresentare il ruolo ci sarà il giovane Pierluigi Carta, ma le manovre saranno guidate a tutti gli effetti da Di Francesco. Pieni poteri che, forse, non rientravano nella proposta di Commisso.

