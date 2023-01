All’Olimpico pensando anche al Torino: una scelta che la Fiorentina non può o che deve permettersi?

Tutto pronto per il ritorno del ‘turno infrasettimanale’, anche se stavolta si tratterà di Coppa Italia e non di campionato. Inevitabile però nell’elaborazione delle scelte fare mente locale anche a ciò che sta per arrivare e allora c’è anche chi vorrebbe dare già ora per perso il campionato, preferendo destinare energie e concentrazione sulle due coppe. In tal senso sarebbe auspicabile qualche scelta conservativa, una sorta di rotazione preventiva perché la gara di mercoledì darebbe accesso al turno immediatamente antecedente all’atto conclusivo e per forza di cose ingolosisce. La Fiorentina però non può certo sbracare, per una questione di immagine e classifica ma anche perché i buoni risultati si auto alimentano, un po’ come i cattivi. Difficile insomma cercare una svolta dopo una serie di sole note negative. Non è solo questione di condizioni fisiche quindi ma anche e soprattutto mentali: resta aperto però il dibattito tra chi sacrificherebbe la gara con la Lazio per fare all in con il Torino e chi invece preferirebbe rispettare tutte le competizioni.