All’orizzonte un nuovo prestito per un giovane della Fiorentina: La situazione

Nelle prossime settimane un giocatore di proprietà della Fiorentina potrebbe cambiare aria. Si tratta di Christian Dalle Mura, difensore centrale classe 2002 attualmente in prestito alla Cremonese.

In Serie B il ragazzo non ha trovato mai spazio: zero i minuti giocati fino ad ora nella squadra di Fabio Pecchia, che oggi si trova al terzo posto dietro soltanto a Pisa e Brescia.

Per questo, a gennaio potrebbe rientrare alla Fiorentina ed essere nuovamente ceduto in prestito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dalle Mura piace al Cosenza: il difensore viola, dunque, potrebbe rimanere in cadetteria, ma in una piazza che potrebbe garantirgli un minutaggio maggiore.