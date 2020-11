All’Udinese basta il solito De Paul per affondare il Genoa e avvicinare la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo delle 18.00 tra Udinese e Genoa finisce La sblocca al 34esimo Rodrigo De Paul con un bel tiro dal limite dell’area che si insacca alla destra di Perin. La partita non riesce ad accendersi, con la squadra rossoblù che tenta di sfondare la difesa friulana senza riuscirci. All’84esimo ci prova ancora De Paul con una punizione dal limite, palla deviata che si stampa sulla traversa. Al 93esimo miracolo di Musso su Bani, ma il portiere dell’Udinese non può fare nulla sulla deviazione di Scamacca pochi secondi dopo. Calvarese però annulla per fuorigioco. A tempo scaduto contropiede fulminante dell’Udinese, Perin esce lontano dalla sua area in scivolata. Brutto intervento dell’estremo difensore e rosso diretto. Dopo un finale pieno di emozioni, la spunta l’Udinese.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Sassuolo 18, Milan, Roma 17, Juventus 16, Inter 15, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Verona 12, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia, Benevento, Bologna 9, Fiorentina 8, Udinese 7, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.