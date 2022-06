Almeno un attaccante in arrivo per la Fiorentina: Pinamonti in cima al gradimento di Italiano. Una carta da giocare per i viola con l’Inter

Alla Fiorentina arriverà almeno un attaccante nel corso di questa estate. L’obiettivo numero uno del club viola, si sottolinea stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, è Andrea Pinamonti.

Nella testa di Vincenzo Italiano, si legge ancora sul giornale sportivo, il 23enne attaccante è l’elemento che può far fare il salto di qualità all’attacco viola e quindi la Fiorentina ci sta provando a prenderlo.

C’è anche una “carta” da giocare in questo caso che è quella rappresentata da Nikola Milenkovic per il gradimento che l’Inter ha del centrale serbo e che potrebbe essere inserito al posto di un altro difensore dato in partenza da Milano (in particolare Milan Skriniar).