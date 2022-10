Alonso: “L’Italia resterà sempre nel mio cuore grazie ai tre anni nella Fiorentina. C’è stata la possibilità di un ritorno”

L’ex giocatore della Fiorentina Marcos Alonso, ora in forza al Barcellona, ha parlato alla vigilia della partita di Champions contro l’Inter tornando anche sul suo periodo in Serie A: “Ci sono state tante voci a proposito di un mio ritorno, l’Italia resta sempre un Paese a cui sono molto legato per via dei mie tre anni a Firenze. Potevo tornare, ma il mio desiderio era di giocare in Spagna e quando si è presentate l’occasione del Barcellona non ci ho pensato due volte. In futuro mai dire mai, ma per adesso sono contento di essere qui”.