Altra brutta notizia per l’Hellas Verona in vista della Fiorentina: si fa male anche Barak

Altro infortunio in casa Hellas Verona nella partita contro il Venezia. Dopo il problema muscolare per il difensore Panagiotis Retsos a inizio gara, al 62esimo è dovuto uscire dal campo anche Antonin Barak. Il trequartista ceco ha accusato un problema muscolare al quadricipite della gamba destra e ha lasciato il campo molto dolorante, scuotendo la testa.

Il giocatore dell’Hellas Verona è stato sostituito da Lasagna, non si è seduto in panchina e ha raggiunto immediatamente gli spogliatoio. Igor Tudor potrebbe aver perso un’altra pedina importante in vista della partita contro la Fiorentina, in programma al Franchi domenica prossima.